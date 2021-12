Le port du masque se généralise en extérieur en Savoie

À Notre-Dame-de-Bellecombe (Savoie), les touristes masqués et non-masqués se mélangent. La nouvelle n'est pas encore arrivée à toutes les oreilles. "Je n'étais pas au courant. Je vais le remettre" ; "C'est nécessaire", lancent des passants. Si l'obligation du masque dans la rue est ici plutôt bien reçue, certains ne comprennent pas ce retour. "On est en plein air. Il faut arrêter un peu" ; "À l'intérieur, je suis tout à fait d'accord, mais pas à l'extérieur", estiment certains. En Savoie, on a 1 085 cas pour 100 000 habitants et 118 hospitalisations. Avec l'arrivée des touristes, la préfecture joue la prudence pour éviter que les hôpitaux ne soient saturés. La consommation d'alcool sur la voie publique est également interdite après 16 heures. Dans le restaurant "L'Équipe", les nouvelles mesures font resurgir de mauvais souvenirs. Au pied des pistes désormais, il faut être masqué même lorsque l'on s'équipe. Après une saison sans ski, pas question de se laisser gâcher les vacances. Tant que les pistes restent ouvertes, les skieurs sont prêts à quelques concessions. TF1 | Reportage M. Guiheux, Q. Danjou