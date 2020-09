Le port du masque suspendu dans les Pyrénées-Atlantiques

L'arrêté préfectoral relatif au port du masque a été suspendu dans treize communes des Pyrénées-Atlantiques. Des habitants y voyaient une atteinte à leur liberté et le tribunal administratif de Pau leur a donné raison. Pour la préfecture, la décision de justice a été rendue à cause d'un vice de forme et ne devrait donc pas rester valable très longtemps. En attendant, le masque reste obligatoire, mais l'amende passe de 135 à 38 euros.