Le port obligatoire du masque partout dans l'Aveyron jugé illégal

Ce mardi matin, le port du masque est bien respecté à Millau (Aveyron). Depuis mi-janvier jusqu'au 31 mars, il est obligatoire dès l'âge de onze ans dans tous les espaces publics. Une mesure vue d'un bon œil par plusieurs habitants. Certains estiment même que le masque protège les uns des autres en cette période épidémique. Pourtant, cette décision de la préfecture vient d'être remise en cause par le tribunal administratif. Il vient de donner raison à une Aveyronnaise qui trouvait cette obligation contraire aux libertés fondamentales. Un sentiment partagé par d'autres habitants. Dans l'Aveyron, la forte densité de population reste exceptionnelle. Le nombre de cas de Covid est d'autant plus inférieur à la moyenne nationale et les hospitalisations restent faibles. Alors, pour le port du masque, certains proposent de dissocier ville et village, puis de faire du cas par cas. Au vu de cette situation, la préfecture travaille sur un arrêté qu'elle doit déposer mercredi avant 14 heures. Sinon, l'obligation de mettre un masque dans les espaces publics sera annulée.