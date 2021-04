Le port obligatoire du masque sur la plage, une mesure utile ?

Avec ou sans masque ? Sur la plage du Cros-de-Cagnes ce vendredi matin, les avis divergent. Pour les récalcitrants, prendre un bain de soleil avec un masque est une aberration. "Ça me semble un peu compliquer quand même le port du masque obligatoire à la plage avec le soleil en plein été", lance une passante. Comme le rappel des panneaux en bord de mer, la préfecture a rendu obligatoire le port du masque sur toutes les plages des Alpes-Maritimes. Même s'il risque 135 euros d'amende, un habitué a pris sa décision. "Pas de masque. Bientôt on va nous faire nager avec un masque. Il faut respirer dehors !", s'écrie-t-il. Entre incompréhension et méconnaissance du dernier arrêté préfectoral, certains promeneurs du bord de mer prennent, eux aussi, des libertés avec le masque. "Oui il faut le mettre. Mais nous on fait du sport donc on n'en porte pas là", lance l'une d'entre eux. "Je ne savais pas que le préfet avait imposé les masques aujourd'hui. Donc, moi je suis en plein air et je n'ai pas de masque", rajoute une autre.