Le portable a-t-il pris trop de place dans notre vie ?

Ils sont désormais légers et tiennent dans la poche. Mais connaissez-vous le poids et la taille du premier téléphone portable fabriqué il y a 50 ans ? Il mesure 33 centimètres et pèse près de 1,2 kilo. A l'époque, la batterie ne durait que le temps d'une conversation de 25 minutes. Dans les années 90, cette nouvelle technologie nous surprenait encore. Puis, il s'est démocratisé jusqu'à faire partie de notre quotidien. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer notre vie sans lui. Le succès de cet appareil surprend même Martin Cooper, 94 ans, l'inventeur du premier téléphone mobile. "Les gens qui ont des smartphones les regardent trop. Ils sont pris dans un engrenage. Je suis dévasté lorsque je vois quelqu'un traverser la rue en regardant son téléphone. Ces personnes ont perdu la tête", a-t-il confié. Il n'aurait pas tort. Il semblerait même qu'on soit devenu accro à ce petit bijou de technologie. Intime, fusionnelle ou simplement pratique... nous avons tous une relation très personnelle avec notre téléphone portable. Nous sommes plus de 95% à l'avoir adopté dans l'Hexagone. TF1 | Reportage A. Basar, S. Maloiseau