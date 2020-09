Le porte-avions Charles de Gaulle prêt à repartir

Bloqué à cause du coronavirus, le porte-avions Charles de Gaulle s'apprête à repartir en mer. Tout a été repensé pour empêcher le virus de s'installer à bord. Outre le port du masque obligatoire et les postes de propreté doublés, certaines chambres ont été réaménagées pour accueillir en isolement les malades du Covid. Pour détecter des symptômes, les marins devront répondre chaque jour à un questionnaire de santé. Autant de mesures qui visent à rassurer les membres de l'équipage.