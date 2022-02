Le porte-avions Charles de Gaulle repart en mission

Derrière le calme apparent du port de Toulon ce mardi matin se cachent de grandes manœuvres. C'est jour d'appareillage pour le Charles de Gaulle. Mais les conditions sanitaires sont strictes, les familles, le cœur serré, doivent rester à distance. Le navire est sanctuarisé, impossible de filmer à l'intérieur. Alors pour vous faire une idée de la vie à bord, il faut imaginer l'effervescence des 1 800 marins, les catapultages d'une vingtaine de rafales ou encore le ballet incessant des deux avions de surveillance et trois hélicoptères à bord. "Le Charles de Gaulle, c'est un fleuron. C'est une grande fierté, un concentré de savoir-faire et de technologies et aussi de savoir-faire humain", confie Sébastien Martinot, commandant du porte-avions . Objectif de la mission : renforcer la coopération entre l'Hexagone et ses partenaires et lutter contre l'Etat islamique en Syrie ainsi qu'en Irak. Pour agir en sécurité, l'emblématique porte-avions ne navigue jamais seul. Autour de lui, il y a le groupe aéronaval, son escorte. Le Charles de Gaulle démarre aujourd'hui sa quatorzième mission et ne reviendra qu'en avril. Depuis 2001, il a parcouru l'équivalent de 24 tours du monde. TF1 | Reportage A. Basar, B. Lachat