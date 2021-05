Le portique maudit du pont Villars de Valenciennes

Si sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont Villars de Valenciennes (Nord), on s'y coince. En cause, un portique, haut seulement de 1,90 mètre. Eric Mattel, qui travaille juste à côté, est aux premières loges. "Il y a un mois de ça, j'ai eu une dame qui se l'est pris, ça a fait un cabriolet", raconte-t-il. Depuis quatre ans, on assiste donc à un festival de tôles froissées, d'accidents, de camionnettes transformées en décapotables. Même la police n'y a pas échappé. Il faut dire qu'à force d'être sur le pont, les automobilistes pressés finissent sous le portique. Laetitia Guislain travaille dans une boutique d'orthopédie, juste en face. Elle accueille très souvent les naufragés du portique. Heureusement, il n'y a pas de blessés graves. Ce portique maudit a été installé pour empêcher les véhicules lourds d'emprunter le pont. Ce dernier a été fragilisé par un incendie il y a quelques années. L'affaire fait grand bruit dans la région. Désormais, vous êtes prévenus : si vous êtes du côté de Valenciennes au volant, levez la tête.