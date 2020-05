Le Portugal s'apprête à accueillir les touristes

Si pour le moment seuls les locaux peuvent profiter des plages portugaises, le pays s'apprête déjà à y accueillir les touristes. En effet, le Portugal n'attend plus que l'ouverture des frontières pour lancer sa saison touristique. Pour la démarrer au mieux, les mesures sanitaires ont été renforcées partout. Le pays compte également exploiter la faible circulation du virus pour atteindre cet objectif. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.