Le potager de mon voisin est sous mes fenêtres, que puis-je faire ? Le 13H à vos côtés

Que peut-on faire quand le potager du voisin se trouve sous nos fenêtres ? La première chose à faire, c'est de vous rendre à la mairie pour demander s'il existe des règles spécifiques à la commune concernant les distances de plantation. Si ces règles existent, elles doivent être appliquées. S'il n'y en a pas, on revient à celles du Code civil. Suivant l'article 671 du Code civil, les arbres, arbustes, arbrisseaux doivent pousser à une distance minimale de deux mètres par rapport à la limite de propriété s'ils ont une hauteur à deux mètres. Donc, le potager n'est pas évoqué. Mais ce n'est pas un problème, dans tous les cas, qu'il y ait des règles concernant la distance de plantation ou pas, qu'elles soient respectées ou pas, cela n'empêche pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage. D'abord, on peut s'adresser à un conciliateur de justice, et il dira si le trouble est constitué ou pas. Et si cela ne fait pas changer d'avis au voisin, il faut faire venir un commissaire de justice pour qu'il constate les nuisances dans l'objectif de lancer une procédure pour trouble anormal de voisinage. T. Coiffier