Le potager du "13H au jardin" dévasté par la tempête

Quelques jours après le passage de la tempête Ciaran, nos jardiniers constatent les dégâts. Les vents ont soufflé jusqu'à 150 km/h dans le Morbihan, mettant à terre les plantations et installations de Sandrine et Thierry. Mais ce dernier ne se laisse pas abattre. Dans le haut du potager, les artichauts non plus n'ont pas été épargnés. Alors, Thierry s'attèle à sauver ce qui peut encore l'être : "on arrache les feuilles jaunies, on vient gratter et désherber autour du plant, on remonte la terre (...) assez haut et comme ça, les artichauts ont les pieds au chaud et on les retrouve au mois de mars pour reprendre le boulot". Si les légumes ont subi la tempête, les fleurs aussi ont besoin de soins. Thierry est confiant, la nature reprendra ses droits l'année prochaine, les fleurs repousseront. Dans le bas du jardin, les arbres n'ont pas résisté. Selon lui, il faudra au moins un mois et demi de travail pour remettre le jardin en état. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, J. Denniel, C. Ebrel