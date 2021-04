Le Pottok, un emblème du Pays basque

Tous les soirs, avant la tombée de la nuit, ils ont rendez-vous. Jean-Paul Idiart rassemble ses Pottoks. Et au printemps, il a parfois droit à un joli cadeau : une naissance. Comme les autres avant lui, un poulain tout noir est né en pleine nuit dans la montagne. Avant d’emmener le petit et sa mère dans la vallée, Jean-Paul doit s’occuper de juments. Elles aussi vont bientôt mettre bas. En attendant, elles vivent en montagne, dans leur habitat naturel. "Elles sont d’une grande rusticité, il faut les y laisser au maximum", nous explique l’éleveur. Le Pottok est originaire des massifs basques parfois hostiles. Mais en période de reproduction, seules les juments en gestation sont en liberté. Le reste du troupeau rejoint les prairies où les poulains grandissent, aux côtés de leur mère et des étalons. S’ils vivent une grande partie de l’année en liberté, les Pottoks appartiennent tous à des éleveurs. Certains poulains sont même vendus à des particuliers pour du loisir. Jean-Paul, lui, compte bien s’occuper de ses poulains de longues années encore.