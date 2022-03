Le pouvoir d’achat au cœur des préoccupations

Il est cinq heures du matin. Dans quelques heures, Stella et Grégory Auneveux, jeunes boulangers tout juste installés il y a deux mois, partiront en tournée vendre leurs pains. Des baguettes qu’ils vendent aujourd’hui un peu plus cher, prix du fioul oblige. Ils en brûlent 500 litres par mois, rien que pour le four. Augmentation du fioul, mais de la farine aussi : plus six centimes par kilo. C’est justement jour de livraison ce matin-là. Le coût de la vie, un sujet d’avant-présidentielle, entre crainte et espoir, qui s’impose aussi parfois pendant la tournée. Avec 1 000 km par semaine et 60 clients à livrer chaque jour, la tournée pour nos jeunes boulangers, c’est 80% de leur chiffre d’affaires, entre attente, souvent, et déception, parfois. Le coût de la vie : énergie, alimentation, produits du quotidien… voilà ce qui préoccupe principalement les Français que nous avons rencontrés dans les villages traversés. Et ils le disent, notamment dans la Loire. Florence Leblanc, maire (SE) de Saint-Hilaire-sous-Charlieu, elle, exprime sa crainte "d’une abstention importante pour ces nouvelles élections". Il reste cinq semaines avant la présidentielle et beaucoup encore à entendre et à raconter. TF1 | Reportage I. Marie, I. Zabala, É. Berra