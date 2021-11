Le pouvoir d'achat des Français a augmenté depuis 2017

Pour l'immense majorité des Français, le pouvoir d’achat a augmenté depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Une hausse de 1,6% pour en moyenne 397 euros en plus par ménage depuis 2017. La première explication, c'est la baisse de l'impôt sur le revenu. Ensuite, il y a la revalorisation de la prime d’activité, une mesure qui favorise le travail qui a notamment permis aux classes moyennes de progresser en pouvoir d'achat sur le quinquennat. Toutefois, il y a une grosse disparité. Les grands gagnants du mandat d'Emmanuel Macron ce sont les plus riches. Il s'agit de 1% des Français pour qui le pouvoir d'achat a progressé de 2,8% depuis 2017. Ils ont notamment profité de la suppression de l'ISF, remplacé par l'impôt sur l'immobilier. À l'inverse, les plus pauvres sont les plus grands perdants. En effet, ceux qui ont un revenu inférieur à 800 euros par mois ont perdu en moyenne 39 euros par ménage et par an. Et ce, à cause de la baisse des APL ou de l'assurance-chômage. Depuis 2017, le fossé s'est creusé entre les Français qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Ces derniers sont donc les grands oubliés du mandat d'Emmanuel Macron. N. GANDILLOT