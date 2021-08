Le premier bus amphibie du pays, la nouvelle attraction de Paris

Ils sont 35 à embarquer dans ce drôle de véhicule moitié autocar, moitié bateau. Et c’est parti pour deux heures de visite. Pour traverser la Seine, ils empruntent les ponts, mais pas seulement. Une fois sur l’eau, rien ne le distingue des autres bateaux. Il doit respecter exactement les mêmes règles de navigation. Les autres plaisanciers se sont déjà d’ailleurs habitués à sa présence sur le fleuve. Sur terre, comme les autres cars touristiques, le bus amphibie permet de visiter tous les sites incontournables de la capitale : la place de l’Étoile, la tour Eiffel, les musées et les grands boulevards. "C’est original. C’est une découverte de Paris autrement" ; "C’est bien d’avoir les deux combinés, de faire à la fois la visite à l’intérieur, et après la petite balade sur le bateau", affirment les touristes. Cet autocar-bateau est une première dans le pays. L’idée vient du vécu à Paris et de ce qu’on a vu à l’étranger, nous explique Paul Michel, cofondateur de l’entreprise Les Canards de Paris. Pour ceux qui hésitent entre le bateau-mouche et le bus touristique, c’est la solution.