Le premier feu rouge a 100 ans

C'est en plein Paris, au croisement des boulevards Sébastopol et Saint-Denis, qu'est né le 5 mai 1923 le premier feu rouge français. Une révolution venue des États-Unis. Sur une autre modèle des années 20, au même endroit, on distingue, en plus du feu, une sonnette pour avertir automobilistes et passants. C'est le premier feu rouge installé à Paris, car c'était l'endroit le plus dangereux. Cette intersection était même surnommée "le carrefour des écrasés." Selon Mathieu Flonneau, historien des mobilités, le dispositif suscite d'abord la curiosité. Il est accepté pour de bon, avec les premiers signaux tricolores installés au début des années 30. Un feu vert et un feu orange, aujourd'hui encore sujets à interprétation. Sauf danger, il faut obligatoirement s'arrêter aux feux oranges avant le feu rouge. Mais il y a des exceptions, un cas rare, comme à Abbeville (Somme), par exemple. Dans cette commune de 25 000 habitants, tous les feux rouges ont été progressivement démontés. Selon la Mairie, le trafic est plus fluide ainsi, la pollution moins importante. Pour autant, le feu rouge centenaire n'est pas prêt de disparaître, il est encore présent sur 30 000 carrefours français. TF1 | Reportage L. Attal, M. Kouoh