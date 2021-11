Le premier grand marché de Noël ouvre à Metz

Les odeurs du vin chaud embaument déjà l'air du marché de Noël. A Metz (Moselle), les exposants ont ouvert leurs chalets ce vendredi matin et les visiteurs n'ont qu'un mot à la bouche : "le bonheur". En raison du contexte sanitaire, il y a un an, le marché de Noël avait été annulé ici. Cette année, les festivités sont de retour. "C'est un peu le début des regroupements familiaux, on va dire, et des retrouvailles entre tous", lance un passant. "C'est une ambiance festive et on a besoin de ça", rajoute une autre. Dans la ville, 150 chalets sont répartis sur cinq places différentes. Sur chaque marché, masque et pass sanitaire seront obligatoires. "Il est évident que le week-end, il va y avoir un petit peu plus d'affluence. Donc, il faudra être un peu patient", explique Gilles Bohr, président de la Fédération des commerçants de Metz. La patinoire a été transformée en chemin de glace pour éviter les croisements. Pour les commerçants, l'important c'est de retrouver leurs fidèles clients. A la nuit tombée, entre le parfum des marrons chauds et la beauté des illuminations, le charme de Noël opère déjà. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse