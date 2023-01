Le premier jour de ma nouvelle vie : ouverture d'une boucherie

À Fresselines (Creuse), voilà plus d'un mois que Stéphane Kaus se prépare. Il réalise aujourd'hui son rêve : ouvrir son propre commerce. Et surprise, ce matin, la neige est au rendez-vous. "Ce n'est pas un signe ça ? Ça fait plusieurs années qu'il n'avait pas neigé. C'est magnifique !", s'exclame-t-il. C'est une aventure à laquelle participent son épouse Aurélie et leurs trois enfants. Une histoire qu'ils vont écrire ensemble sans perdre une minute. Une première cliente, le premier billet, et derrière le comptoir, les sourires s'affichent. "C'est le premier jour, c'est l'ouverture, donc il y a du stress, il y a de l'excitation", affirme Aurélie. Malgré quelques ajustements, le couple a fait bonne impression. Tout juste le temps de fermer la caisse et les habitants se succèdent. Certains prévoient déjà de revenir. "Venir deux fois par semaine, en début de semaine et le vendredi ou le samedi peut-être. Quand je viens, ce n'est pas pour rien" ; "Je suis sûr que ça va être un lieu de rencontre le dimanche matin. C'est important un petit commerce dans le village", témoignent quelques habitants. Ces bouchers ont mis plusieurs mois à concrétiser cette entrée dans leur nouvelle vie. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sabre