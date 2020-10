Le premier marché au gras s'ouvre à Samatan

Ce lundi matin, Samatan accueille son premier marché du gras de la saison. Mais quelques minutes avant l'ouverture, les producteurs sont inquiets. Ils trouvent en effet que la situation est compliquée car les gens n'ont pas les mêmes habitudes. Dans les salles des foies gras et des carcasses, un vétérinaire veille au respect du protocole sanitaire. Selon ce dernier, il faut désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique après chaque transaction et utiliser une cellophane alimentaire au cas où l'on tousse. Pendant ce temps à l'extérieur, les acheteurs ont juré de respecter la distanciation sociale. Mais dans l'euphorie, après le coup de sifflet, tous se sont faufilés côte à côte pour ne pas rater la bonne affaire. Beaucoup commencent d'ailleurs à préparer les fêtes de fin d'année. Qu'il soit en bocal, en terrine ou poêlé, le foie gras doit être frais et de qualité. Étincelant, ce produit promet un bon repas de Noël à moins que le coronavirus ne gâche la fête.