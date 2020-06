Le premier marché nocturne de Ouistreham annonce l'arrivée de l'été

Mardi soir sur la côte normande, un avant-goût de vacances flottait dans les airs. Température douce, soleil radieux, premier marché semi-nocturne... tous les ingrédients étaient réunis pour débuter la saison estivale à Ouistreham (Calvados). Et entre les allées, il est souvent difficile de résister aux odeurs alléchantes des produits du terroir. Par ailleurs, ce premier marché nocturne de la saison nous fait penser que l'été se profile à l'horizon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.