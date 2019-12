Le presse-papier, un savoir-faire de la manufacture Saint-Louis

Dans le creux de la main, le presse-papier de la manufacture Saint-Louis n'est pas qu'un simple objet un peu lourd. C'est comme une explosion de couleur contenue dans une boule de cristal. Posés un par un au fond d'une moule, des morceaux de baguettes forment le décor du presse-papier. Empaquetées dans le cristal, les couleurs et les formes prennent, comme par magie, du relief. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.