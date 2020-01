Le prince Harry et Meghan Markle renoncent à leurs rôles au sein de la famille royale

Dans un simple communiqué sur les réseaux sociaux, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont annoncé leur "intention de renoncer au rôle de membres de la famille royale". Ils envisagent également de s'installer en Amérique pour travailler et être financièrement indépendants. Une décision qui a choqué tout le royaume y compris la reine. Une initiative que certains jugent de "manque de respect envers la reine et le pays". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.