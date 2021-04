Le prince Philip mort à l'âge de 99 ans

Le prince Philip aura passé plus de 70 ans dans l'ombre de la reine Élisabeth II. Il fut son époux et son allié, toujours trois pas derrière elle comme l'exige le protocole royal. La reine avait eu le coup de foudre pour ce beau jeune homme. Philip, son cousin éloigné, était prince de Grèce et de Danemark. Lors de leur première rencontre, elle avait treize ans et il en avait dix-huit. Comme dans tous les contes de fée, cette romance s'était terminée par un mariage d'amour le 20 novembre 1947. Très vite, deux enfants ont été nés de cette union : Charles et Anne. Mais la vie des jeunes parents a basculé en 1952 alors qu'ils étaient en voyage en Afrique. Le roi George VI est décédé brutalement. Élisabeth, sa fille aînée, devient reine d'Angleterre. Philip est devenu le prince consort. Philip a donc supervisé l'éducation de leurs enfants. Un rôle moderne pour un homme à l'époque. Deux autres garçons ont été nés : Andrew et Edward. Durant leur décennie de vie commune, Élisabeth et son mari n'étaient jamais restés très longtemps éloignés l'un de l'autre.