Le Printemps a dévoilé ses vitrines de Noël à Paris

Pour que la magie de Noël opère, tout est une question de réglage. Juste avant le lever du rideau du grand magasin Printemps Haussmann, Sylvain fait le tour de ses marionnettes. Vous les attendiez, les décors sont enfin dévoilés. Les vitrines brillent autant que les yeux des petits enfants. "J'aime bien. Il y a plein de lettres", lance une petite fille. Ils continuent de séduire les plus grands. "Je suis fan. Il y a de la magie. Il y a tout ce qu'on cherche" ; "On fait plaisir aux enfants, mais on se fait plaisir également", affirment les parents. Cette année 2021, les vitrines se transforment en atelier des lutins du père Noël. Les passants sont émerveillés. Peintres, sculpteurs, décorateurs, marionnettistes... 150 personnes ont participé à la création des décors. "Toutes les équipes travaillent pendant un an pour que ce spectacle soit magique", explique David Molière, responsable artistique du commerce. Une animation dont l'ambiance et les décorations donnent le coup d'envoi des fêtes de fin d'année. Un petit peu de patience encore, Noël est dans 44 jours.