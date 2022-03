Le printemps arrive

Les premières jonquilles, les premiers bourgeons, par de petits signes discrets, le printemps annonce son arrivée. Ce jeudi matin en Moselle, la météo est idéale pour donner des envies de flâner à Danielle et Alain. Dans les parcs, c'est le retour des pique-niques. Et au marché de Rombas, la foule des beaux-jours s'est donné rendez-vous. On prend même le temps de discuter entre copines. "Ça fait du bien. Ça fait oublier tous les soucis", lance une habitante. Sur les étals, les premières fraises affichent leur belle couleur. Certains clients en ont assez des légumes d'hiver. "Ils se jettent sur les prunes, les raisins, les fraises ... ils veulent du changement un peu", témoigne un vendeur. Si les températures sont encore négatives au lever du jour, au soleil, le mercure monte très vite dans la matinée. Les casquettes et les lunettes fumées sont de nouveau de sortie à dix jours du début officiel du printemps. "On essaie d'en profiter avant que la pluie ne revienne", lance une habitante. En Moselle, la météo s'annonce clémente pour les dix prochains jours. Sous le soleil, les températures pourraient même frôler les 20 degrés. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly