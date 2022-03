Le printemps arrive, les pêchers sont en fleurs

Il n'a fallu que quelques jours pour que les arbres fruitiers des Pyrénées-Orientales se parent de leurs plus belles couleurs. Sur les pêchers, des milliers de fleurs roses et chaque année, c'est le même spectacle. "C'est très joli", confie ce monsieur. Christelle, elle, se lève chaque matin avec une vue imprenable : "la fenêtre donne droit sur le champ". "Je fais de la couture, et c'est vrai que c'est idéal pour coudre, pour le choix des tissus, pour faire des patrons... Ça inspire quoi !", rajoute-t-elle. Chaque verger a sa couleur, car les bourgeons des pêchers ne sont pas les seuls à avoir éclos. Les abeilles butinent déjà les fleurs des abricotiers. C'est le signe que le printemps est là. "On revit, on profite un peu plus de la nature pour faire de belles balades" , "Dès qu'il y a du soleil et que les fleurs sortent, on sort de la maison", racontent ces passants. Le thermomètre affiche 18 °C et ces amis sont bien prêts à en profiter. Le printemps ne démarrera officiellement que le 20 mars prochain, de quoi laisser quelques semaines aux variétés plus tardives de fleurir dans les vergers. Les premiers fruits, eux, sont attendus dès le mois de mai. TF1 | Reportage A. Baco, E. Alonso