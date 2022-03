Le printemps s’installe en Dordogne

Des matinées comme celle-là à Bergerac, on en demanderait tous les jours pour flâner en regardant la Dordogne changer avec le printemps. "Elle a beaucoup monté quand il a plu. Là, elle est stable. Ça vide l'esprit et c'est agréable", se réjouit une dame. Un soleil généreux depuis le lever du jour, le temps parfait pour sortir en famille. "On entend les oiseaux chanter et on sent l'air frais. On en profite. C'est la joie de vivre en Dordogne", lance un promeneur. Dans le département, il suffit d'observer la nature pour la voir se transformer et passer aux couleurs printanières. Et à cet exercice, les jardiniers de Bergerac sont des experts. Ils composent attentivement les massifs de fleurs. "En une semaine, on voit la différence. Elles ont grandi et fleuri. Les couleurs sont magnifiques", affirme l'un d'entre eux. Par ailleurs, passer d'un régime d'hiver à une cuisine de printemps, ce n'est pas pour toute suite. "On apprécie encore les potages le soir, car ce ne sont pas encore les grosses chaleurs", confie une dame. Encore quelques semaines avant que les salades fraîcheur soient les bienvenues sur les tables. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau