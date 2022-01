Le prix de l’essence continue à battre des records

Nous sommes dans une des stations-services les moins chères de Metz (Moselle). Pourtant, même ici, les automobilistes ont constaté la hausse des prix à la pompe. Dans le pays, en un an, les carburants ont pris près de 30 centimes par litre, atteignant des records. "Sur le plein total, on est sur une bonne douzaine, voire une quinzaine d’euros en plus", explique un conducteur. Sur le marché mondial, le pétrole est très demandé en ce moment. Une tension qui fait aussi grimper les prix au Luxembourg. Mais pour les Français, remplir le réservoir de l’autre côté de la frontière reste avantageux. "On est à la frontière. On est juste à côté, donc ça serait bête d’aller faire le plein en France alors que c’est beaucoup moins cher ici", affirme une automobiliste. Le litre d’essence ou de diesel coûte environ 20 centimes de moins que dans l’Hexagone. L’explication, c’est un système de taxe moins élevé, avec un prix maximum. Au Luxembourg, les prix sont davantage régulés. Pourtant, ici, comme dans l’Hexagone, les experts prévoient une augmentation des tarifs, car la demande mondiale de pétrole ne devrait pas faiblir dans les prochaines semaines. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly