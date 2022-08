Le prix des billets d'avion s'envole

Pour les vacances cet été, beaucoup de voyageurs ont déchanté face au prix des billets d'avion. En juillet, le prix moyen d'un vol depuis l'Hexagone a augmenté de 43,5% par rapport à l'année dernière. C'est encore plus pour les voyages en Europe : plus 54,5%. Cela s'explique d'abord par la hausse du prix du pétrole. Le kérosène représente 30% du coût total d'un billet. Lorsque le prix du carburant augmente, celui du billet aussi. L'autre raison est la reprise très forte et soudaine du trafic aérien. "En février dernier, il avait été établi que l'activité aérienne reprendrait. Elle a repris plus tôt que prévu. Il a fallu trouver des personnels supplémentaires pour pallier ceci. Et ceci a un coût", explique Loïc Tribot La Spière. Un coût qui, lui aussi, se répercute sur le prix de votre billet. Selon les spécialistes du secteur, il faudra attendre le mois d’octobre pour constater une diminution des prix, même si les tarifs devraient rester plus élevés que ceux de ces dernières années. TF1 | Reportage L. Kebdani, M. Poujol