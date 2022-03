Le prix des carburants continue de battre des records

Alexandre Deffrenne dirige une petite entreprise de rénovation de l'habitat. Il possède huit véhicules pour aller sur les chantiers. Chaque mois, il dépensait 1 000 euros pour faire le plein. Désormais, c'est 1 200 euros. Du coup, il a décidé de ne plus accepter des chantiers très loin pour faire des économies. Autre entreprise plus importante, celle-là est spécialiste du transport de colis dans la région. Ici, on a décidé de répercuter la hausse des prix sur certaines factures des clients. "Certaines fois, on se doit d'accompagner l'augmentation qu'on subit par la revalorisation avec une ligne dédiée au gasoil" explique Arnaud Martine, directeur des opérations. Répercuter la hausse du prix, c'est impossible pour une société d'ambulance située à Nantes (Loire-Atlantique). L'entreprise doit donc rogner sur sa comptabilité et tout faire pour moins consommer. "On n'a pas de solution, puisque de toute façon, nos tarifs sont gelés", se plaint Patrick Youx, directeur de la société. A la pompe ce mardi matin, le sans-plomb est à 1,79 euro et le gasoil à 1,73 euro. Pour les automobilistes, venir ici est devenu une source d'angoisse. TF1 | Reportage S. Hembert, N. Hesse