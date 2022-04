Le prix des carburants repart à la hausse

Ce mardi matin, dans cette station-essence de Marseille (Bouches-du-Rhône), c’est un peu la soupe à la grimace pour les automobilistes. Après trois semaines consécutives de baisse, le prix du carburant repart à la hausse. Et la remise à la pompe à 15 centimes par litre de carburant, si elle est la bienvenue, n’est pas jugée suffisante : "Ça devient très très lourd, très pénible" ; "Presque 30% du salaire qui part dans nos gasoils (…) Plus les assurances, ça coûte très très cher maintenant pour avoir une voiture". En plus de cette remise, l’Assurance maladie vient de mettre en place une mesure d’aide pour les soignants libéraux. Johanna est infirmière à Marseille. Pour ses trajets entre chaque patient, elle touche 2,50 euros. Cette indemnité forfaitaire de déplacement augmente de quatre centimes dès aujourd’hui. Concrètement, pour vingt soins par jour, elle gagnera 80 centimes de plus. À savoir que cette mesure pour compenser la hausse du prix des carburants est seulement transitoire et est prévue pour durer, a priori, jusqu’au 31 juillet. TF1 | Reportage B. Guénais, F. Miara