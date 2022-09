Le prix des cigarettes indexé sur l'inflation

Ce matin, à la caisse des bureaux de tabac, ils n’ont qu’un seul mot à la bouche : "ras-le-bol". Les fumeurs sont partagés entre colère et résignation. En janvier, le prix du paquet sera indexé sur l’inflation. Certains sont sceptiques. Pour Carla, ce n’est pas le moment d’augmenter les taxes, en pleine période de crise. "Tout augmente, donc on est déjà acculé quand on a un petit salaire. C’est sûr que c’est compliqué", confie-t-elle. À onze euros le paquet en 2023, certains gros fumeurs ont déjà un plan B en tête : "À un moment donné, il ne faut pas s’étonner si on monte en Espagne pour récupérer des cartouches". Mais attention, l’importation de cigarette étrangère est limitée par la loi. Alors, certains optent plutôt pour les bonnes vieilles promesses d’arrêter. Et il y en a qui y arrivent. Face au prix du tabac, Ghislaine a nettement diminué sa consommation en quelques années. L’argent récolté par la hausse de la taxe sera intégré au budget de la Sécurité sociale. Le texte de loi est étudié ce lundi par le Conseil des ministres. TF1 | Reportage P. Géli, S. Fargeot