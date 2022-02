Le prix des courses : de grandes disparités régionales

Lessive, beurre, pâte à tartiner... d'une région à l'autre, c'est parfois le grand écart pour votre porte-monnaie. Nous avons tenté l'expérience. Ce vendredi matin, nous avons fait nos courses à Paris et à Nantes, dans une même enseigne pour un même panier, avec treize produits de la vie courante. Et lorsque l'on passe en caisse, on constate une différence de 1,61 euro entre les deux villes. Par exemple, sur un panier de 366 euros, il peut y avoir jusqu'à 60 euros d'écart d'une région à l'autre lors du passage en caisse pour les mêmes produits achetés. Si vous vivez dans le Nord et l'Ouest du pays, vous payez vos courses moins cher que les Français qui vivent en Île-de-France ou dans le Sud-Est. En cause notamment, le prix de l'emplacement des magasins. "Ces différences peuvent s'expliquer par le loyer qui est déjà plus important dans un magasin en centre-ville", explique Marine Perier-Dulhoste, chargée d'étude UFC-Que Choisir. Pour faire vos courses au bon prix, un conseil : comparez les enseignes. Certains sites de consommateurs mettent en ligne des comparateurs mis à jour. Parfois, il faut rouler quelques kilomètres de plus pour trouver des prix attractifs. TF1 | Reportage A. Mayer, M. Giraud