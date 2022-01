Le prix des fruits et légumes pèse sur le budget des familles

Le constat fait par l'association des consommateurs Familles rurales à propos du prix des fruits et légumes est sans équivoque. Ce jour-là, un client ne dépensera pas plus de 2,20 euros pour acheter ces légumes. "Ça coûte cher, mais on ne peut pas se priver. On a besoin de vitamines", a-t-il affirmé. Pour ne pas se priver, plutôt que les marchés quand il le peut, il privilégie les petits producteurs. Ils sont nombreux à Houdan, dans les Yvelines. Les légumes mais aussi les fruits ont augmenté. Seule solution pour certains Français : limiter leur consommation. Pour une cliente, manger cinq fruits ou légumes par jour est un luxe dont elle ne veut pas se passer. Selon l'association Familles rurales, pour un ménage de quatre personnes, le budget alimentaire global chaque mois atteint désormais au moins 450 euros. Beaucoup trop cher pour un grand nombre de Français. L'organisation estime qu'environ six millions de personnes auraient besoin d'aide pour améliorer leur alimentation. TF1 | Reportage F. Chadeau, F. Couturon, E. Berra