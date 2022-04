Le prix des tomates sous serre flambe

Vos étals risquent d'être moins fournis en tomates françaises et les rares que vous trouverez seront sans doute plus chères. Sous les serres, où elles sont habituellement produites à cette saison, les plantes tomates devraient déjà donner des fruits. Mais cette année, ils viennent seulement d'arriver. Ce producteur breton a dû attendre les températures printanières pour éviter de chauffer ses serres. Avec la guerre en Ukraine, le gaz permettant de gagner quelques degrés a flambé. Cela lui coûterait deux fois plus cher qu'il y a un an. Il fait ici 12 °C au lieu des 20 habituels permettant de faire ses cœurs de bœuf. Il s'inquiète donc pour la rentabilité de son activité. "Mon but était d'aller jusqu'à ma retraite dans ce métier. Depuis cinq mois, je me remets en question fortement", témoigne-t-il. L'Hexagone compte 1 200 hectares de serre de tomates. Des cultures souvent critiquées pour leur forte consommation en énergie. Pourtant, plus de neuf tomates sur dix consommées par les Français ont poussé sous ces serres. Certains maraîchers estiment que pour entrer dans leur frais, ils devraient multiplier leur prix de vente par deux ou trois. TF1 | Reportage T. Lerroux, N. Bergot, J. Robichon