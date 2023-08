Le prix en rayon et celui à la caisse différents, lequel doit-on payer ? Le 13H à vos côtés

Si le prix affiché à la caisse n’est pas le même qu’en rayon, lequel doit-on payer ? La règle inscrite dans le code de la consommation est simple : s’il y a une différence de prix, le client payera le montant le plus bas. Si le commerçant refuse cela au client, UFC-Que Choisir recommande de porter plainte pour pratique commerciale trompeuse et de le signaler à la Répression des fraudes. On peut le faire en ligne sur le site economie.gouv.fr/DGCCRF. Le commerçant sera ensuite contrôlé et risque une amende allant jusqu’à 300 000 euros. Cependant, il y a des exceptions. Notamment, lorsque le prix affiché est dérisoire par rapport à la valeur du bien. Si le client ne remarque une facture anormale qu’une fois chez lui, est-ce qu’il peut se faire rembourser ? Aucune loi n’oblige l'enseigne à rembourser ou à faire un échange. Un achat en magasin est considéré comme définitif. Si le commerçant accorde un remboursement, c’est juste en guise de geste commercial. Par contre, si le bien est défectueux, le remboursement est obligatoire. A. Bazar