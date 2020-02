Le problème de la fermeture des pharmacies en milieu rural

En cinq ans, 25 officines ont disparu en Côtes-d'Armor. Celle de Saint-Julien risque de fermer définitivement ses portes s'il n'y a pas de repreneur. Le problème inquiète d'autant plus les habitants qui vont se retrouver fragilisés. Cela serait non seulement lié au manque de repreneur mais aussi au regroupement des pharmacies qui se multiplie sur le territoire et au problème des déserts médicaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.