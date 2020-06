Le professeur Christian Perronne pointe du doigt la gestion de la crise sanitaire par l'exécutif

Invité sur le plateau de LCI, le professeur Christian Perronne a parlé de la gestion de la crise sanitaire dans le pays. Il dénonce un mensonge concernant le manque de masque. Selon lui, Jérôme Salomon savait parfaitement qu'il n'y en avait pas et qu'il les avait supprimé il y a plusieurs années. "On nous a masqué cette pénurie en nous faisant croire qu'il y avait une indication médicale", a-t-il déclaré. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.