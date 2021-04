Le projet d'école coranique à Albertville divise les habitants

À quelques mètres de l'une des mosquées d'Albertville, une école musulmane de seize classes, de maternelle et de primaire, pourrait être construite avec une capacité de 400 élèves. Il s'agit d'un projet de trois millions d'euros porté par la Confédération islamique Millî Görüs. Sur place, une forte opposition se fait entendre. La plupart des habitants y sont en effet contre. Le tribunal administratif de Grenoble met en demeure la mairie d'Albertville de signer le permis de construire. Le maire, lui, conteste et dénonce "un projet démesuré d'une école privée prodiguant un enseignement hors contrat avec des valeurs qui ne sont pas celles de notre République". Le président local de la Confédération islamique réfute les accusations d'un financement de la Turquie. Le maire d'Albertville vient de faire appel de cette décision. Une rencontre est prévue cette semaine en visioconférence avec le ministre de l'Éducation nationale et celui de l'Intérieur pour évoquer le dossier de cette école.