Le prospectus, toujours le meilleur allié du pouvoir d'achat

À l'heure qu'il est, avec la crise du pouvoir d'achat, beaucoup refusent de se passer des prospectus. Pour certains, ils redeviennent essentiels. Un tout nouveau service vient d'être imaginé. Il propose 150 euros de réduction par mois. De quoi s'agit-il ? Quel est le principe ? Pour gérer son budget, Danielle reste très attachée à ces publicités papier. Pourtant, la tendance est aujourd'hui de les réduire drastiquement pour limiter leur impact écologique. Alors, elle s'est abonnée à un tout nouveau service qui lui permet d'accéder aux promotions près de chez elle en prospectus ou sur Internet. Ce nouveau média vient tout juste de naître. Il propose gratuitement à ses abonnés de compiler les prospectus près de chez eux sur Internet, mais aussi dans leur boîte aux lettres. Une alternative ciblée pour ne pas gaspiller. Les prospectus ne seront distribués qu'aux abonnés. L'inscription est gratuite et le média, qui promet 150 euros d'économie par mois, affiche déjà plus d'un million d'abonnés. Quant à ceux qui ne souhaitent plus de prospectus, il est toujours possible de l'indiquer sur sa boîte aux lettres. TF1 | Reportage L. Huré, P. Fontalba