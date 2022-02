Le protocole sanitaire s'allège

Vous voulez aller au cinéma et vous avez marre de porter le masque dans la salle, vous pourrez le retirer à compter du 28 février si vous êtes entièrement vaccinés. En effet, à cette date, dans les lieux soumis au pass vaccinal comme les théâtres, les cinémas ou les restaurants, il ne sera plus obligatoire. En revanche, il faudra le garder dans les lieux clos ou non soumis au pass vaccinal. Par ailleurs, les "cas contacts" ne devront désormais ne subir qu'un seul autotest, à J+2. Cette mesure ne s'applique pas seulement aux adultes. A l'école, les enfants ne seront plus obligés de porter leurs masques durant leurs récréations, au retour des vacances. Les enfants "cas contacts", eux aussi, ne seront soumis qu'à un seul autotest. Il n'y aura plus d'attestation sur l'honneur. Enfin, ils pourront se rendre dans un gymnase pour faire du sport sans porter de masque. Ces mesures sont justifiées par le gouvernement, en raison de la décrue constatée des contaminations et la moindre virulence due au variant Omicron. TF1 | Reportage S. Millanvoye - A. Habert