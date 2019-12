Le Puy-de-Dôme surpris par la neige

Au Puy de Sancy, quelques touristes se sont fait surprendre par la neige ce 9 décembre 2019. Au Mont-Dore, la neige est attendue toute la journée, et les déneigeuses tournent à fond depuis la tombée des premiers flocons, dans la soirée du 8 décembre. À 1 200 mètres d'altitude, 40 centimètres de neige sont attendues sur les pistes du Puy-de-Dôme. Mais il faudra attendre la fin de la semaine pour la voir tomber dans les vallées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 9/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.