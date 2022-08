Le puy de Dôme, volcan emblématique d'Auvergne

C'est un volcan endormi, mais il veille toutes les curiosités. Qu'importe si vous le regardez de loin, d'en bas ou de tout là-haut, le puy de Dôme et ses 1 465 mètres d'altitude font tourner les têtes à commencer par celles des Auvergnats. "C'est l'image du département" ; "C'est le repère", ont-ils affirmé. Pour Vincent Roche, photographe, c'est une source inépuisable d'inspiration. Pour partir à l'assaut du géant des dômes, il y a la première option, la plus facile. Avec le train panoramique, quinze minutes suffisent pour rallier le sommet. Pendant que certains multiplient les photos souvenirs, d'autres ont choisi l'effort pour découvrir le volcan. Par le sentier des Muletiers, il faut affronter quinze virages et des passages à vous couper le souffle. Comptez entre 45 minutes et une heure pour gravir les deux kilomètres de sentiers aménagés. Peut-être aurez-vous envie de faire un cours gratuit de yoga, histoire de souffler vraiment au grand air ? A quinze kilomètres à peine de Clermont-Ferrand, le puy de Dôme n'a pas fini de vous donner envie de vivre la grande évasion. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive