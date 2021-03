Le Puy du Fou a ouvert ses portes en Espagne

Au cœur des monts de Tolède, l'histoire espagnole leur a ouvert ses portes. Même si forcément le présent n'a pas disparu du paysage, tout est fait pour transporter les premiers visiteurs de ce nouveau Puy du Fou dans le passé. Pour assurer cette ouverture malgré la crise sanitaire, 3 200 places ont été vendues, soit 30% de la capacité du parc. Bien connu des Français, le concept du Puy du Fou est inédit en Espagne. Un nouveau terrain de jeu, que chacun accueille à sa manière. La Fontaine laisse ici place à Servantes et ce n'est pas Lapérouse qui vous embarque, mais Christophe Colomb. Dans les coulisses du parc, c'est l'effervescence entre chaque spectacle, car c'est là qu'ont lieu les répétitions. Formés par les équipes françaises du Puy du Fou, on trouve ici 300 comédiens, danseurs et cascadeurs. Avec les traditionnelles démonstrations de cape et d'épée, l'Espagne du XVIème siècle est remise au goût du jour. D'autres parcs verront le jour dans les années à venir. La Chine pourrait être le prochain pays à raconter son histoire grandeur nature.