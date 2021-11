Le Queyras sous la neige

C'est un paysage d'hiver que les Queyrassins connaissent très bien, mais qu'ils n'avaient pas vu depuis plusieurs mois. Sous le soleil ce mardi matin, les villages de Molines et ses hameaux se réveillent avec une belle couche de poudreuse. Il est tombé ici presque 40 cm de neige. "C'est que du bonheur !", se réjouit une habitante. "C'est génial ! Et puis, on a beau être habitué, on adore", rajoute une autre. Admirer les paysages, mais surtout travailler un peu ce matin. Dans le hameau de Pierregrosse à 1 900 mètres d'altitude, il a neigé pendant presque 24 heures. C'est ce que l'on appelle ici un "retour d'Est". Une perturbation venue d'Italie qui apporte de grosses quantités de neige qu'il faut ensuite dégager. "Toutes les routes sont praticables, mais on évacue pour que ce soit plus facile à rouler", explique un passant. Un peu plus loin, au pied du col Agnel, les amoureux de la glisse sont déjà là pour retrouver des sensations en ski de randonnée sur cette première neige d'automne. Sans doute le début de la saison des sports d'hiver. TF1 | Reportage L. Huré, F. Miara