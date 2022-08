Le quotidien après le feux en Gironde

Ce matin, les habitants de Belin-Béliet retrouvent leur boulangerie. Un soulagement après cinq jours passés loin de chez eux. "Ça fait de bien de revenir", affirme un client. Tous remercient les pompiers qui n’ont pas encore quitté la commune. Dimanche après-midi, les barrages ont été levés pour laisser rentrer les 5 000 riverains évacués. Philippe et Christine ont été hébergés par des amis. Ils avaient hâte de retrouver leur chat. Il n’y a eu aucun dégât, le feu n’est pas arrivé jusqu’à eux. La maison reprend vie. "On a beaucoup de chance parce qu’il y a des personnes qui ont perdu leur maison", confie le mari. Plus loin, de la chance aussi pour ce hameau. Ces maisons isolées ont été protégées de justesse. Deux adolescents ont eu peur pour leur grand-parent. Ici, pour faciliter le travail des pompiers, l’électricité a été coupée. La famille dormira chez des proches, le temps que le courant soit rétabli. Ce lundi, certains quartiers en sont toujours privés. TF1 | Reportage M. Debut, C. Jouanneau, G. Vuitton