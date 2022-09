Le radar qui flashe à 10 km/h

Une vidéo, où il faut maintenir coûte que coûte son compteur en dessous des dix kilomètres par heure sous la menace d'un flash à Anderlecht, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Cette rue tranquille de la banlieue de Bruxelles fait beaucoup parler d'elle depuis le mois d'avril. C'est la date d'apparition d'un panneau inédit, affichant une limitation de vitesse impossible à respecter. Le bourgmestre d'Anderlecht, Fabrice Cumps, justifie cette décision par l'état de la chaussée. Le revêtement et les fondations seraient très dégradés, et trembleraient à chaque passage de bus. "Les riverains nous ont demandé de trouver une solution pour diminuer les vibrations. Donc, très temporairement, ce tronçon de rue est à dix à l'heure", rapporte-t-il. La rue sera bientôt totalement réaménagée. Quant au radar, il s'agissait d'un appareil mobile qui a depuis disparu. Les automobilistes belges pourront donc rouler tout doucement, mais plus sereinement. TF1 | Reportage S. De Vaissière, Z. Ajili, C. Yzerman