Le Rallye de Monte-Carlo, une course qui attire, même la nuit

Les plus grands pilotes du monde participent au Rallye de Monte-Carlo qui a débuté ce jeudi. De nombreux amateurs ont été présents sur les bords des routes pour ne pas rater les premiers passages des voitures. À Bayons (Alpes-de-Haute-Provence), c'est dans une ambiance survoltée que les passionnés attendent le moment. D'un côté, il y a les habitués de la course, et de l'autre, ceux qui la découvrent pour la première fois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.