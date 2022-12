Le rangement, ça fait du bien !

C'est une corvée que beaucoup préféreraient éviter. Mylène, elle, range son appartement plusieurs fois par jour. Hors de question de laisser traîner une chaussette, chaque chose à sa place. Comme tout le monde en plein hiver, elle passe beaucoup de temps chez elle. Organiser son intérieur est essentiel pour son bien-être. Près d'un Français sur deux affirme avoir besoin de ranger son logement pour se sentir bien, mais ce n'est pas toujours simple. Dans un magasin d'ameublement, les ventes de boîtes de rangement ont augmenté de 20% en deux ans. Au milieu des caisses et des compartiments, se trouve un drôle d'empileur à chaussures. Le but est de mettre deux fois plus de paires au même endroit. La vendeuse voit passer des clients avec la même idée en tête : gagner de la place grâce à la technique du boîtage. Ranger ses tiroirs, organiser son dressing, sur Internet aussi les vidéos se multiplient pour donner des conseils. Sur sa chaîne, Imane a vu son public grandir. Trier, classer, organiser... et si c'était ça notre bonne résolution pour cette nouvelle année ? TF1 | Reportage J. Maviert, E. Boucher, G. Parrot