Le ras-le-bol des agriculteurs contre les importations

Dans la nuit de jeudi, une centaine d'agriculteurs bretons ont bloqué un axe majeur et n'ont rien laissé passer. Des camions réfrigérés ont été vidés de leurs marchandises. Ils inspectent tous les chargements, et si les produits sont étrangers, ils les déversent sur la route. Ce vendredi matin, la colère est encore là. "On a des jeunes qui ont des projets et qui font marche arrière. C'est triste", confie l'un d'entre eux. Florent Duffros est éleveur de volailles, mais face à tous les poulets importés qui inondent le marché français, il est parfois contraint de mettre sa ferme au ralenti. Il dénonce une concurrence déloyale. Un poulet ukrainien ou brésilien est vendu cinq euros contre dix euros pour ceux de Florent. Une concurrence face à laquelle certains éleveurs français ne résisteront pas selon lui. Et tous les secteurs agricoles sont concernés. Florian Gaultier est producteur de lait. Il espère une réaction du gouvernement. Selon lui, c'est l'avenir de la profession et de la souveraineté alimentaire française qui est en jeu. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau